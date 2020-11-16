В Петербурге похитителей бензина ловили со стрельбой

Водитель и пассажир — жители республики Дагестан. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Водитель и пассажир — жители республики Дагестан. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Выборгском районе Петербурга сотрудники ГИБДД со стрельбой задержали подозреваемых в похищении бензина. Полицейским пришлось сделать несколько выстрелов, чтобы остановить водителя за рулем «ВАЗ».

В воскресенье, 15 ноября, в отдел полиции поступила информация о хищении топлива с АЗС. Правоохранители заметили подозрительный автомобиль, который на большой скорости заехал на заправку, после чего попытались его остановить.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, за автомобилем началась погоня. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Погоня завершилась на пересечении Парашютной улицы и Дороги на Каменку.

В машине находились водитель и пассажир — жители республики Дагестан, 28 и 24 лет. В отношении водителя составлено шесть административных протоколов за нарушение ПДД и мелкое хулиганство. Пассажир также привлечен к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти после погони задержали подростка, нарушавшего ПДД.