Комитет по благоустройству Петербурга заплатит более 151 млн рублей за прошлогодний снег

Остается надеяться, что этот инцидент никак не отразится на уборке дорог грядущей зимой. Фото: Baltphoto

Остается надеяться, что этот инцидент никак не отразится на уборке дорог грядущей зимой. Фото: Baltphoto

Из-за обильного снега, выпавшего в начале прошлого года, ГУДП «Центр» пришлось обратиться в арбитражный суд Северной столицы, чтобы получить деньги за его уборку.

Оказалось, что «Центр», фактически, бесплатно вывозил снег с дорог Московского, Фрунзенского, Василеостровского, Петроградского, Центрального и Адмиралтейского районов в январе-феврале 2019 года. Учитывая, что выпавших осадков было существенно больше нормы, переработку в объеме 816,8 тысяч «квадратов» ГУДП «Центр» оценил в 151,8 млн рублей.

Отвечать перед судом пришлось Комитету по благоустройству, в структуру которого, между прочим, входит и «Центр». Согласно материалам дела, ведомство признало факт работы «Центра» сверх нормы, — как и сумму, запрашиваемую предприятием, — только 30 октября 2020 года. На прошлой неделе, 10 ноября, арбитраж постановил взыскать с Комитета 151 807 926,95 рублей, а также 200 тысяч рублей на оплату госпошлины, передает АБН. Остается верить, что в этом году сотрудничество ведомств останется плодотворным и эффективным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершилось благоустройство Набережной Охты.