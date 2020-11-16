Комитет по благоустройству Петербурга заплатит более 151 млн рублей за прошлогодний снег

Комитет по благоустройству Петербурга заплатит более 151 млн рублей за прошлогодний снег
Остается надеяться, что этот инцидент никак не отразится на уборке дорог грядущей зимой. Фото: Baltphoto

Из-за обильного снега, выпавшего в начале прошлого года, ГУДП «Центр» пришлось обратиться в арбитражный суд Северной столицы, чтобы получить деньги за его уборку.

Оказалось, что «Центр», фактически, бесплатно вывозил снег с дорог Московского, Фрунзенского, Василеостровского, Петроградского, Центрального и Адмиралтейского районов в январе-феврале 2019 года. Учитывая, что выпавших осадков было существенно больше нормы, переработку в объеме 816,8 тысяч «квадратов» ГУДП «Центр» оценил в 151,8 млн рублей.

Отвечать перед судом пришлось Комитету по благоустройству, в структуру которого, между прочим, входит и «Центр». Согласно материалам дела, ведомство признало факт работы «Центра» сверх нормы, — как и сумму, запрашиваемую предприятием, — только 30 октября 2020 года. На прошлой неделе, 10 ноября, арбитраж постановил взыскать с Комитета 151 807 926,95 рублей, а также 200 тысяч рублей на оплату госпошлины, передает АБН. Остается верить, что в этом году сотрудничество ведомств останется плодотворным и эффективным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершилось благоустройство Набережной Охты.

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