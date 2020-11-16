В Петербурге выявили «музыкальный картель»

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России 13 ноября вынесла решение о наличии картельного сговора между несколькими компаниями, в деятельности которых обнаружили нарушение статьи 11 Закона защите конкуренции.

Среди них оказались ООО «Золотая Лира», ООО «Профиттрейд» и ООО «ФП». Они заключили картельное соглашение на 19 закупках по поставке музыкальных инструментов. Общая сумма, на которую заключили контракты по итогам аукционов, составила почти 99 млн рублей.

Как сообщили на сайте Управления Фдеральной антимонопольной службы по городу, также выяснилось, что две закупки на поставку инструментов в Московскую область в музыкальную школу и казенное учреждение совершались в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура». Сумма заключенных контрактов превысила 22 млн рублей.

В ходе указанных закупок УФАС выявило следующие нарушения: снижение начальной максимальной цены контракта составляло не более 2%; организации подавали заявки с одного ip-адреса; заявки на участие в торгах составлялись одними лицами.

В действиях участников «музыкального картеля» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 178 УК РФ. Материалы дела направят и в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФАС раскрыла в Петербурге картель по санитарной уборке на 112 млн.