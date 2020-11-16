Разводка Ладожского моста будет проходить четыре ночи подряд до 24 ноября

Разводка Ладожского моста будет проходить четыре ночи подряд до 24 ноября
Ладожский мост. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-запад"

Автомобилистов Ленинградской области информируют об ограничении движений на федеральной трассе Р-21 «Кола». Движение будет полностью закрыто четыре ночи подряд.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения связаны с разводом Ладожского моста. Данные работы будут проводится на участке трассы Р-21 «Кола» четыре ночи подряд.

Таким образом, движение в период разводки движение будет полностью перекрыто по ночам с 17 ноября по 24 ноября. Время проведения мероприятий – с 00:00 до 02:00 каждую ночь в указанный период.

Отметим, что разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 метров в секунду.

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