Петербургские турфирмы готовятся к возвращению туристов из Китая

Ассоциация туроператоров заявила о начале приема заявок от петербургских турфирм на включение в перечень организаций, работающих с туристами из Поднебесной.
Председатель комитета по развитию туризма Северной столицы Сергей Корнеев, комментируя деятельность туроператоров, отметил активность туристического сообщества, несмотря на полное закрытие некоторых сегментов рынка.
Говорить о сроках возобновления туристического сезона в Петербурге для иностранцев пока сложно — многие компании, как российские, так и китайские, настроены в этом отношении пессимистично. Однако в городе на Неве рассчитывают на возвращение гостей из Поднебесной не позднее следующего лета.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Северной столицы в Великий Устюг запустят туристические поезда на время новогодних праздников.