Петербургские турфирмы готовятся к возвращению туристов из Китая

Петербургские турфирмы надеются, что следующим летом удастся провести полноценный, или хотя бы приближенный к таковому, туристический сезон. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Петербургские турфирмы надеются, что следующим летом удастся провести полноценный, или хотя бы приближенный к таковому, туристический сезон. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Ассоциация туроператоров заявила о начале приема заявок от петербургских турфирм на включение в перечень организаций, работающих с туристами из Поднебесной.

Председатель комитета по развитию туризма Северной столицы Сергей Корнеев, комментируя деятельность туроператоров, отметил активность туристического сообщества, несмотря на полное закрытие некоторых сегментов рынка.

Говорить о сроках возобновления туристического сезона в Петербурге для иностранцев пока сложно — многие компании, как российские, так и китайские, настроены в этом отношении пессимистично. Однако в городе на Неве рассчитывают на возвращение гостей из Поднебесной не позднее следующего лета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Северной столицы в Великий Устюг запустят туристические поезда на время новогодних праздников.