В Якутии шестеро умерли после того, как выпили антисептик

В Якутии шестеро умерли после того, как выпили антисептик
Антисептик нельзя употреблять внутрь. Фото: pixabay

Врачи отмечают, что средство нельзя употреблять в качестве напитка.

В Якутии погибли шесть человек, по предварительным данным, они отравились антисептиком. Еще трое госпитализированы и находятся сейчас под наблюдением врачей. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минздраве республики отметили, что ведется проверка обстоятельств инцидентов. Состояние пациентов оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Эксперты отмечают, что принимать внутрь антисептик ни в коем случае нельзя.

Известно, что компания приобрела пятилитровую канистру с антисептиком для рук и решила его распить. Это привело к страшным последствиям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков заявил о нежелании продолжать «пустую дискуссию» об отравлении Навального.

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