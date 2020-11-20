В Якутии шестеро умерли после того, как выпили антисептик

Врачи отмечают, что средство нельзя употреблять в качестве напитка.

В Якутии погибли шесть человек, по предварительным данным, они отравились антисептиком. Еще трое госпитализированы и находятся сейчас под наблюдением врачей. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минздраве республики отметили, что ведется проверка обстоятельств инцидентов. Состояние пациентов оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Эксперты отмечают, что принимать внутрь антисептик ни в коем случае нельзя.

Известно, что компания приобрела пятилитровую канистру с антисептиком для рук и решила его распить. Это привело к страшным последствиям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков заявил о нежелании продолжать «пустую дискуссию» об отравлении Навального.