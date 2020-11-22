В Минздраве назвали ранние симптомы рака легких

Особенно следует обратить внимание на температуру, которая не сопровождается симптомами простуды. Фото: pixabay.com

Особенно следует обратить внимание на температуру, которая не сопровождается симптомами простуды. Фото: pixabay.com

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн перечислил ранние симптомы, которые говорят развитии рака легких.

По его словам, на возможное развитие болезни может указать любая слабость, незначительное повышение температуры до 37,3 градуса, кровяные выделения и боли в теле. Особенно следует обратить внимание на температуру, которая не сопровождается симптомами простуды.

Как сообщили «РИА Новости», специалист отметил, что на заболевание также могут указывать головокружение, головные боли и потери сознания. По мнению онколога, проявляется рак на поздней стадии.

Врач подчеркнуло, чем раньше человек обратит внимание на симптомы заболевания, тем выше вероятность удачного исхода.

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