В Петербурге задержали двух «форточников», один из которых оказался без руки

В Петербурге задержали двух &#171;форточников&#187;, один из которых оказался без руки
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Подозреваемых заключили под стражу. Фото: pixabay

На проспекте Большевиков во Фрунзенском районе Северной столицы задержали двоих местных жителей, 37 и 36 лет, подозреваемых в совершении квартирной кражи.

Оба злоумышленника являются коренными жителями Петербурга, а ранее уже были судимы за совершение краж. Один из подозреваемых проживает на проспекте Большевиков, у его соучастника нет определенного места жительства. При этом 37-летний вор решился на то, чтобы обчистить квартиру, несмотря на отсутствие одной руки.

Задержанных подозревают в похищении имущества из квартиры на 1 этаже дома по Софийской улице. Мужчины попал туда, отжав стеклопакет. Воры вынесли из дома технику и драгоценности на общую сумму почти 160 тысяч рублей. При обыске стражи порядка нашли у задержанных часть пропавших вещей и орудие для взлома пластиковых окон. Сейчас полицейские устанавливают причастность петербуржцев к другим эпизодам квартирных краж.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали серийного угонщика автомобилей Hyundai.

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