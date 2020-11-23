Житель Самарской области смог получить компенсацию от предприятия в Петербурге через электронный сервис службы судебных приставов

С начала года официальный сайт ГУФССП России по г. Санкт- Петербургу посетило более 1,6 миллионов граждан. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

С начала года официальный сайт ГУФССП России по г. Санкт- Петербургу посетило более 1,6 миллионов граждан. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Петербургское предприятие смогло выплатить жителю Самарской области, ранее бывшему его сотрудником, компенсацию в размере 305 тысяч рублей через сервис «Банк данных исполнительных производств».

Компания должна была заплатить экс-работнику более 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью. Мужчина в судебном порядке признал свое увольнение названным, изменил дату ухода с работы и потребовал выплат за период временной нетрудоспособности. Суд встал на сторону пострадавшего и удовлетворил его просьбы.

Приставы по закону уведомили предприятие о необходимости погасить задолженность по компенсации, однако к этому моменту, благодаря электронному банку данных, компания уже в полном объеме перечислила деньги пострадавшему сотруднику.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставам удалось убедить семью петербуржцев расплатиться с долгами по коммуналке в размере 65 тысяч рублей.