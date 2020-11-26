Боярский не верит в успех российских футбольных клубов за пределами страны

Певец - преданный фанат не только родного города, но и футбольной команды, "Зенита". Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Певец - преданный фанат не только родного города, но и футбольной команды, "Зенита". Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Он считает, что игрокам еще далеко до уровня европейских команд.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что не верит в успех российских футбольных команд, когда идет речь о матчах с европейскими командами. Своим мнением он поделился с телеканалом «Санкт-Петербург».

Он убежден, что отечественным командам рано мечтать о призовых местах за границей. Боярский отметил, что «Зенит» хорошо сыграл с «Лацио», но все равно видно, как отличается уровень подготовки. Актеру понравилось, как проявили себя Кержаков и Дзюба, а вот Азмуну он дал бы еще время на восстановление.

При этом Боярский не сомневается, что «Зениту» удастся защитить титул чемпиона России. Он посоветовал игрокам поучиться у хоккеистов, которые отлично справляются со своей задачей на льду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский не понимает, почему Дзюбу лишили капитанской повязки.