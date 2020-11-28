Выступления уличных музыкантов в Петербурге предложили классифицировать

В комитете предлагали ограничить громкость выступлений, создать реестры уличных оркестров и определить расстояние от жилых домов, на котором могут выступать артисты. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В комитете предлагали ограничить громкость выступлений, создать реестры уличных оркестров и определить расстояние от жилых домов, на котором могут выступать артисты. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В пятницу, 27 ноября, на заседании комитета по законодательству Санкт-Петербурга обсуждалась доработка законопроекта о легализации выступлений уличных музыкантов.

Напомним, что с таким предложением выступил парламентарий от партии «Единая Россия» Денис Четырбок. Он предложил узаконить деятельность уличных артистов, создав для них четкие правила выступлений. К примеру, планируется составить перечень мест, где разрешается проводить концерты.

Кроме того, музыканты должны отправить заявку в комитет по культуре и получить разрешение от ведомства на свою деятельность. Продолжительность выступлений, как и количество участников групп, также следует ограничить. Депутаты выслушали и самих музыкантов. Деятели культуры подчеркнули, что их вы выступления — визитная карточка Северной столицы и отметили, что их беспокоят слишком громкие исполнители. Подробнее этот вопрос будет обсуждаться на следующем заседании.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС обнаружила в Петербурге «музыкальный картель».