Россияне сократят расходы на новогодние подарки

Некоторые граждане и вовсе отказались от идеи радовать близких и коллег.

Россияне рассказали, планируют ли дарить подарки своим родным, друзьям и коллегам на Новый год. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные исследования Superjob.

68% граждан собираются готовить сюрпризы для родственников, а вот друзьям только 17%. В 2019 году россияне чаще изъявляли желание порадовать своих родных и близких.

В среднем граждане готовы потратить на подарки 11,8 тысяч рублей. Это меньше, чем в прошлом году – тогда на эти цели выделяли 13,5 тысяч рублей. Активнее всего подарки дарят россияне моложе 24 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне назвали самые худшие подарки на Новый Год. Опрос проводился с 10 по 14 ноября. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.