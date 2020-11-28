Россияне сократят расходы на новогодние подарки

Россияне сократят расходы на новогодние подарки
Россияне потеряли желание дарить подарки. Фото: pixabay.com

Некоторые граждане и вовсе отказались от идеи радовать близких и коллег.

Россияне рассказали, планируют ли дарить подарки своим родным, друзьям и коллегам на Новый год. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные исследования Superjob.

68% граждан собираются готовить сюрпризы для родственников, а вот друзьям только 17%. В 2019 году россияне чаще изъявляли желание порадовать своих родных и близких.

В среднем граждане готовы потратить на подарки 11,8 тысяч рублей. Это меньше, чем в прошлом году – тогда на эти цели выделяли 13,5 тысяч рублей. Активнее всего подарки дарят россияне моложе 24 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне назвали самые худшие подарки на Новый Год. Опрос проводился с 10 по 14 ноября. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новый год подарок финансы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Количество ОГЭ могут сократить до трех
На Планерной заметили пьяного таксиста
Россияне сократят расходы на новогодние подарки
Пользователи TikTok высмеяли Королеву
Авербух объяснил, почему Бузова все еще в «Ледниковом периоде»
Песков назвал «туфтой» статью о «знакомой» Путина
В Москве из-за коронавируса скончались 74 пациента
Полиция заинтересовалась гибелью мужчины под колесами БТР