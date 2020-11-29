Джонни Депп должен 840 тыс. долларов таблоиду

Джонни Депп должен 840 тыс. долларов таблоиду
Джонни Депп. Фото: кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Актера обвинили в домашнем насилии, он пытался оспорить это, но ничего не вышло.

Актер Джонни Депп должен выплатить 840 тысяч долларов. Такое решение принял суд, пишет издание Variety.

Артист должен оплатить сумму судебных издержек, а также ему отказали в апелляции по делу о клевете против британского таблоида The Sun. Отмечается, что судья не верит, будто у Деппа есть шансы выиграть дело.

Напоминаем, что о проигрыше актера стало известно 2 ноября. Депп пытался доказать, что не является тираном, но издатель смог доказать обратное. Таким образом, актера признали виновным в домашнем насилии в отношении Эмбер Херд.

После этого Деппа лишили роли в третьей части франшизы «Фантастические твари». Он согласился с решением студии и поблагодарил всех за поддержку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мадс Миккельсен получил роль Джона Деппа в «Фантастических тварях».

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