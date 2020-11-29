Психолог рассказал, как отвлечь человека от смартфона

Психолог рассказал, как отвлечь человека от смартфона
Постоянное погружение в виртуальность может свидетельствовать о серьезных психологических проблемах. Фото: pixabay

Психолог Дмитрий Синарев объяснил, как можно привлечь к разговору внимание собеседника, который постоянно смотрит в экран смартфона, либо часто отвлекается, поглядывая на дисплей.

Эксперт считает, что если просто призвать человека отложить гаджет и присоединиться к беседе, это не возымеет должного влияния. Лучше достать свой телефон и предложить собеседнику вдвоем отложить их на некоторое время. Это может встретить негативную реакцию со стороны вашего оппонента, однако точно привлечет внимание к разговору, рассказал психолог агентству «Прайм».

Также помогает отвлечься от синего экрана переключение внимания. Отличным вариантом для этого является физическая нагрузка — к примеру, можно сделать короткую зарядку или пробежаться. Психолог, однако, подчеркивает, что это лишь кратковременный способ борьбы с зависимостью. Если человек осознанно погружен в виртуальное общение больше, чем в реальное, это значит, что у него могут быть серьезные психологические проблемы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психологи просят жителей Петербурга не конфликтовать с людьми, которые игнорируют масочный режим.

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