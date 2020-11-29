Финал «Детского Евровидения» проведут в формате телемоста

Финал международного музыкального конкурса «Детское Евровидение — 2020» пройдет в воскресенье, 29 ноября, в формате телемоста.

Изменения в организации мероприятия продиктованы пандемией коронавируса. Поскольку конкурс должен был проходить в Польше, эта страна занимается технической стороной вопроса. Ведущие также будут находиться в варшавской студии. При этом каждый участник выступит из студии в своей стране.

В финале встретятся юные таланты из 12 стран: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии. Посмотреть трансляцию можно в 19:00 по московскому времени на телеканале «Карусель». Российская участница София Феськова, по результатам жеребьевки, будет выступать 9-й.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня Большая хоральная синагога Петербурга провела День открытых дверей в онлайн-формате.