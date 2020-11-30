Петербуржец спас падчерицу от приставаний бородатого извращенца

Петербуржец спас падчерицу от приставаний бородатого извращенца
В полицию обратился отец девочки. Фото: pixabay

В Петербурге мужчина спас падчерицу от приставаний бородатого незнакомца. Извращенец прикоснулся к груди девочки.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 ноября, в парадной одного из домов по улице Композиторов. В этот же день мужчина обратился в полицию с заявлением, что к 13-летней девочке приставал молодой человек южной национальности.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявитель рассказал, что извращенец трогал ребенка в районе груди, просил ее телефон. Тогда он несколько раз ударил южанина. Последний упал, вытащил нож и без угроз убежал домой.

На вид извращенцу около 30 лет, примерно 180 см рост, борода. Он был одет в темный пуховик черного цвета с капюшоном. Полиции предстоит разобраться в произошедшем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти незнакомец изнасиловал петербургскую школьницу.

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