Курс евро превысил 91 рубль впервые с 17 ноября

Рубль продолжает ослабевать по отношению к доллару и евро, о чем свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Уже в начале торгов, в 10:03 евро подскочил сразу на 48 копеек, составив 91,21 рубля. Таким образом, европейская валюта впервые с 17 ноября превысила 91 рубль. Доллар также не отстает и показывает рост на 40 копеек, достигнув 76,25 рублей.

Эксперты отмечают, что одной из причин падения курса отечественной валюты являются цены на нефть, которые остаются неустойчивыми. Так, январский фьючерс на североморскую смесь марки Brent снижается на 1,87% до 47,35 долларов за баррель. Среди других катализаторов падения рубля также называют слабую макроэкономическую статистику, нарастающие геополитические риски и нежелание глобальных инвесторов рисковать, передает РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам обещают обновление минимальных ставок по ипотеке в 2021 году.