После материала Gazeta.SPb на Михайловской дороге начали устанавливать отбойники

Жители поселка Парголово в Выборгском районе рассказали Gazeta.SPb об установке барьерного ограждения на Михайловской дороге. Теперь горожане мечтают, чтобы вдоль трассы появилось хорошее освещение.

«Работы на Михайловской дороге продолжаются», — сообщают подписчики группы «Наше Парголово» в социальной сети «ВКонтакте». На фотографиях, размещенных в сообществе, видно, что рабочие монтируют на трассе отбойники со светоотражателями.

Конструкции, как рассказала корреспонденту Gazeta.SPb местная жительница Юлия Попова, появились в промежутке между дорогой в Каменку и круговым движением. Некоторые парголовцы считают, что ограждение должно быть и в других местах, где машины чаще всего улетают в кювет, однако переменам по большей части рады, хоть и опасаются — как бы теперь не стали появляться пробки, ведь дорога, по мнению некоторых горожан, могла стать уже.

Теперь жители поселка мечтают ездить на автомобилях в темное время суток не «на ощупь», а при свете фонарей. Очевидно, желанию петербуржцев сбыться пока не суждено. Дело в том, что опоры освещения установить сейчас негде — существующая дорога выполнена с открытой системой водоотвода. Как рассказали корреспонденту Gazeta.SPb в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), чтобы на трассе стало светло, ее необходимо реконструировать или заново отстроить. Это предполагает большой объем сопутствующих работ, на которые может уйти несколько лет. На данный момент сроки строительства и проектирования окончательно не утверждены.

«Чтобы сделать дорогу «под ключ», нужно как минимум 4-5 лет. Сейчас, чтобы люди могли безопасно передвигаться, она просто отремонтирована. Это не влияет на возможность проведения реконструкции. Но в рамках ремонта сделать тротуары и освещение невозможно», — пояснили в КРТИ.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, на что после ремонта Михайловской дороги пожаловались жители Парголово. По их мнению, на трассе не хватало ограждений, недостает освещения, не благоустроена обочина, грузовики портят новое полотно и т.д. Напомним, что движение транспорта от дороги в Каменку до Заманиловской улицы открылось с 4 на 5 октября. Это произошло раньше срока и при помощи инновационного метода.

Координирует и контролирует деятельность комитета по развитию транспортной инфраструктуры (председатель — Андрей Левакин) вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.