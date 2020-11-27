Как ремонтировали Михайловскую дорогу — фоторепортаж Gazeta.SPb

«Это не мусор, это не вторичные, но и не первичные материалы», — так кратко начальник Управления и контроля качества и внедрения инноваций СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» Андрей Демин описал новый метод, при помощи которого была отремонтирована Михайловская дорога в поселке Парголово Выборгского района — она попала в объектив фотокорреспондента Gazeta.SPb в пятницу, 27 ноября, в рамках пресс-тура по итогам сезона ремонта городских дорог.

По словам Андрея Демина, Михайловскую дорогу в Выборгском районе Петербурга необходимо было отремонтировать с наименьшими задержками. «Здесь активное движение транспорта и нас торопили погодные условия», — сказал он. Поэтому была применена инновационная технология стабилизации основания и регенерации асфальтобетона.

«Мы сняли старое асфальтобетонное покрытие, увезли на асфальтобетонный завод, а то основание, которое здесь есть, частично утилизировали, потому что оно фактически непригодно», — рассказал начальник Управления и контроля качества и внедрения инноваций СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» Андрей Демин.

Та часть, что уехала на завод, была смешана по специальной технологии. В нее добавили отсевы доломита, асфальтобетонную крошку и другие составляющие. После этого покрытие привезли обратно, уложили и уплотнили.

«Точно так же крошку, котора была сфрезерована, мы специальным образом готовили на заводе и в холодном виде смешали, привезли сюда и точно так же уложили. То есть мы практически сделали дорогу из того, что было», — отметил Демин.

Однако специалист уточнил, что речь идет не о плохом или вторичном материале. Дело в том, что Михайловская дорога в последний раз ремонтировалась несколько лет назад, однако материалы, используемые в асфальтобетоне, хорошего качества. К сожалению, подобная технология может быть использована не везде. Ее, по словам Андрея Демина, следует применять там, где нет водопропускных труб и сетей.

«Мы получаем очень прочное основание. И его в случае необходимости — ремонта или аварии — очень тяжело разобрать», — сказал он.

По словам начальника Управления и контроля качества и внедрения инноваций СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», такая технология сильно востребована в Европе. В россии ее применяют в Астраханской области, Ставропольском крае и Подмосковье.

«Дороги получаются достаточно высокого качества и с высокой несущей способностью», — отметил Демин и добавил, что в Петербурге метод будут применять, но в небольших количествах.

Напомним, что движение транспорта от дороги в Каменку до Заманиловской улицы в поселке Парголово открылось с 4 на 5 октября. Это произошло раньше срока. Ремонт Михайловской дороги начался 15 сентября и должен был растянуться на целый месяц.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, на что жалуются жители Парголово после ремонта Михайловской дороги. По мнению местных жителей, трасса не освещена, не благоустроена, на ней нет отбойников, не все дорожные знаки видны водителям, полотно портят проезжающие по нему грузовики и вообще его могут занять машины, которые будут парковать владельцы квартир в строящемся жилье.

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» — это подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры государственное учреждение.

Координирует и контролирует деятельность комитета по развитию транспортной инфраструктуры (председатель — Андрей Левакин) вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.