На что жалуются жители Парголово после ремонта Михайловской дороги: фоторепортаж Gazeta.SPb

Gazeta.SPb рассказывает и показывает, на что после ремонта Михайловской дороги жалуются жители Парголово Выборгского района.

Движение транспорта от дороги в Каменку до Заманиловской улицы в поселке Парголово открылось с 4 на 5 октября. Это произошло раньше срока. Ремонт Михайловской дороги начался 15 сентября и должен был растянуться на целый месяц. Сейчас местные жители передвигаются на своих автомобилях по новому полотну и переживают, что некоторые проблемы так и остались нерешенными.

Первая заключается в том, что трасса не освещена. «При том, что в поле стоят опоры ЛЭП. Повесили бы хотя бы два фонаря, особенно на поворотах», — сетует местная жительница Юлия Попова.

Вторая: обочина не благоустроена, пешеходам ходить по ней некомфортно и небезопасно. Это отметил и фотокорреспондент Gazeta.SPb.

Третья: нет отбойников, которые бы не давали автомобилям «улететь» в ливневую канаву. Судя по постам в группе «Наше Парголово» в социальной сети «ВКонтакте», в кювет здесь съезжают нередко.

Четвертая: водители, которые едут по Михайловской дороге от улицы Первого мая в сторону дороги на Каменку, жалуются, что не замечают знак «Круговое движение» и порой выезжают на встречную полосу.

Пятая: по Михайловской дороге часто ездят грузовики, которые, по мнению местных жителей, портят новое полотно.

Шестая: парголовцы опасаются, что после сдачи квартир в строящихся домах вдоль Михайловской дороги начнут парковать автомобили, поэтому считают, что трассу нужно расширить.

Gazeta.SPb.ru опубликовала не один материал, касающийся Михайловской дороги: горожане сетовали, что ремонт нужно было начать раньше, а также переживали, что будут стоять в пробках и искали альтернативные маршруты, среди которых в итоге оказалась «лесная дорога».