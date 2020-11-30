СКА дома уступил «Йокериту»

СКА уступил финскому «Йокериту» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Петербурге и завершилась со счетом 2:1 (Б).

В составе СКА шайбы забросили Кирилл Марченко (11-я минута). У «Йокерита» отличился Хенрик Хаапала (37), а решающий буллит реализовал Йессе Йоэнсуу.

СКА занимает второе место на Западе, имея в своем активе 44 очка. «Йокерит» занимает седьмую строчку с 32 очками.

Следующий матч состоится 3 декабря. СКА сыграет с «Металлургом» в Магнитогорске.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.