Названы исполнители, которых чаще всего слушали россияне в 2020 году

Граждане стремились расслабиться благодаря музыке.

Сервис Spotify проанализировал музыкальные предпочтения россиян в 2020 году. Выяснилось, что граждане чаще всего искали треки, чтобы расслабиться. Об этом пишет РИА Новости.

В топе оказались рэперы из России, Казахстана и Беларуси – это Моргенштерн, Скриптонит и ЛСП. Из исполнительниц россияне выбирали Дору, Алену Швец и Zivert. Вниманием не обделили также Билли Айлиш и Ариану Гранде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что выступления уличных музыкантов в Петербурге предложили классифицировать. Деятели культуры подчеркнули, что их вы выступления — визитная карточка Северной столицы и отметили, что их беспокоят слишком громкие исполнители.