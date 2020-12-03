Россиян призвали не носить шарфы вместо масок

Россиян призвали не носить шарфы вместо масок
Россиян призвали носить маски и не заменять их другими предметами. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Гражданам напомнили, насколько важно соблюдать меры предосторожности и делать все правильно.

Ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что нельзя носить шарфы вместо медицинских масок. Они не способны защитить от коронавируса, о чем сообщает РИА Новости.

«Маски – это средства индивидуальной защиты барьерного типа, они устанавливают препятствие между вирусом и человеком»,

— добавил Лебедев.

Эксперт напомнил, как нужно носить средство индивидуальной защиты. Надевать ее стоит чистыми руками и так, чтобы она прилегала как можно плотнее к лицу, закрывая и рот, и нос. Поменять маску нужно через два или три часа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ советует носить защитные маски даже на улице. Маргарет Харрис добавила, что это одно из наиболее серьезных ужесточений за время пандемии.

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