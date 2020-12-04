Беглов утвердил порядок предоставления субсидий предприятиям Петербурга на повышение энергоэффективности

Беглов утвердил порядок предоставления субсидий предприятиям Петербурга на повышение энергоэффективности
Фото: pixabay

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление, определяющее порядок субсидирования городских предприятий с целью повышения их энергоэффективности.

На эти цели из петербургского бюджета планируется выделить 21 миллион рублей, информирует пресс-служба администрации Северной столицы. Субсидии предоставляются в рамках реализации государственной программы «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге».

В Смольном отмечают, что данная программа должна стимулировать городскую промышленность к внедрению ресурсосберегающих технологий и повышению уровня энергоэффективности производства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские организации также получат 30 миллионов рублей на подготовку кадров и новое программное обеспечение.

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