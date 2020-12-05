На Невском машина наехала на лежачего мужчину

На Невском машина наехала на лежачего мужчину
Выясняются все обстоятельства инцидента. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

Перед этим горожанин повздорил с охранником клуба, который почему-то работал в ночное время.

На Невском проспекте сегодня, 5 декабря, произошла серьезная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, пьяный мужчина поссорился с охранником клуба. Заведение работало в ночное время несмотря на введенные в городе ограничения. После этого гражданин оказался на проезжей части – он лежал на дороге, когда на него наехала легковушка.

Пьянчуга получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Выясняются все обстоятельства инцидента. Сотрудники правоохранительных органов в том числе пытаются понять, почему клуб работал в ночное время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что маршрутка столкнулась с легковушкой возле пешехода на Тамбасова. Информации о пострадавших не поступало. На место ДТП прибудут сотрудники спецслужб для установления обстоятельств случившегося.

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