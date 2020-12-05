СКА разгромил «Трактор» со счетом 5:1

СКА разгромил &#171;Трактор&#187; со счетом 5:1
Петербуржцы разгромили соперника. Фото: Pixabay

Встреча состоялась в Челябинске. Предыдущий матч с участием клубов завершился поражением петербуржцев.

В Челябинске сегодня, 5 декабря, состоялась встреча СКА и «Трактора». Она прошла в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиши.

Счет открыл петербургский клуб уже в первой тайме. Хозяева ответили голом, сравняв счет. После этого Антон Бурдасов забросил еще одну шайбу. Во втором периоде в СКА отличились Кирилл Марченко и Артем Швец-Роговой. В третьем период увеличить отрыв смог Владислав Каменев. В результате матч завершился со счетом 1:5.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что болельщики смогут поддержать «Зенит» на матче с «Уралом». Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге запретили проведение спортивных мероприятий в присутствии болельщиков, на трибунах не будет пусто.

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