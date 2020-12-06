Нетрезвая наездница подралась с охранниками ЗакСобрания возле Мариинского дворца

Нетрезвая наездница подралась с охранниками ЗакСобрания возле Мариинского дворца
Девушку пришлось снимать с лошади силой. Фото: ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В ночь на воскресенье, 6 декабря, в Северной столице развернулся конфликт между двумя наездницами и сотрудниками охраны Законодательного Собрания.

Инцидент произошел неподалеку от Мариинской дворца, как рассказывают очевидцы в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По предварительной информации, девушки пытались на лошадях попасть на территорию ЗакСобрания, в чем им препятствовали охранники.

Одна из наездниц, как видно на ролике свидетеля событий, была чрезвычайно пьяна. Когда сотрудникам службы безопасности пришлось снимать её с лошади силой, чтобы успокоить, девушка начала активно сопротивляться, пиная и толкая охранников. В результате им все же удалось совладать с нарушительницей и провести беседу. Причины и подробности конфликта, между тем, пока остаются неизвестными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшей ночью из Невы в районе Троицкого моста достали двух пьяных подростков.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
драка мариинский дворец новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве журналистку заперли в кальянной из-за репортажа про нарушения мер ...
Нетрезвая наездница подралась с охранниками ЗакСобрания возле Мариинского дворца
Врач спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 в России
Врач рассказала о различиях в потере обоняния при COVID-19 и ОРВИ
Большинство россиян готовы выделить на празднование Нового года до 15 тысяч ...
Суд арестовал подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске
Негосударственные театры Петербурга обратились к Беглову за поддержкой
В Гатчинском районе вспыхнула хозпостройка