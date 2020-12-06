Двух пьяных подростков достали из Невы у Троицкого моста

Двух нетрезвых подростков их выловили из Невы у Троицкого моста. Их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, двух молодых людей 16 лет достали из Невы рядом с Троицким мостом. У пострадавших диагностировали переохлаждение и отравление этанолом.

Выбраться из воды им помог 27-летний, он как раз и вызвал скорую. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицейские вытащили из воды пьяного утопающего, который хотел переплыть Неву, чтобы похвастаться перед друзьями. Все произошло на Перепивший мужчина, явно переоценив свои силы, бросился в воду.