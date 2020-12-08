В Петербурге жертвами коронавируса за сутки стали 86 человек

Коронавирус поражает все более молодых людей. Кроме того, люди чаще заражаются тяжелой формой. Летальность в Петербурге за последнее время также возросла. Фото: pixabay

Коронавирус поражает все более молодых людей. Кроме того, люди чаще заражаются тяжелой формой. Летальность в Петербурге за последнее время также возросла. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба на 10 часов утра 8 декабря, в Северной столице за сутки скончались от последствий коронавирусной инфекции нового типа 86 человек.

Нарастающим итогом опасное заболевание унесло жизни 5 947 пациентов в Санкт-Петербурге. В общей сложности по России за сутки умерли 562 человека с COVID-19. С начала ведения статистики жертвами новой инфекции стали 44 159 пациентов.

Отметим, что всего в городе на Неве зафиксировано 155 628 случаев заражения коронавирусом нового типа, из них 3 734 — за последние сутки. При этом выписали из больниц по выздоровлению за минувшие сутки 1 811 человек, число победивших COVID-19 пациентов увеличилось до 87969.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по всей России за последние сутки зафиксировали более 26 тысяч новых пациентов с коронавирусом.