Компенсации за заражение COVID-19 на работе получили более 10 тыс. медиков Петербурга

Медики получили выплаты за заражение коронавирусом на работе. Фото: комитет по здравоохранению

Медики получили выплаты за заражение коронавирусом на работе. Фото: комитет по здравоохранению

Более 10 тысяч петербургских медиков, заразившихся коронавирусом от пациентов, дождались обещанных выплат. Компенсации также выплатили 33 родственникам медиков, которые умерли от COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе городского вице-губернатора Олега Эргашева, 10 тыс. 190 медицинских работников, заболевших COVID-19 на работе, получили компенсацию в размере 300 тыс. рублей. По 1 млн рублей выплатили семьям 33 медиков, которые умерли вследствие оказания помощи коронавирусным больным.

Напомним, в Петербурге, согласно постановлению городского правительства от 28.04.2020 № 247, медработнику в случае заражения коронавирусом положена выплата в размере 300 тыс. рублей. Медработнику, который вследствие заболевания COVID-19 получил инвалидность, — 500 тыс. рублей. Родственникам умершего медработника — 1 млн рублей в равных долях на каждого члена семьи.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что делать медику, который заразился коронавирусом, и как получить положенную выплату.