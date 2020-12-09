Ученые рассказали о длительности симптомов COVID-19

Ученые рассказали о длительности симптомов COVID-19
Долгосрочные последствия ковида еще не изучены в достаточной мере. Фото: pixabay

Такие симптомы ковида, как слабость, потеря вкуса и обоняния, кашель и головные боли могут сохраняться на протяжении длительного времени даже после выздоровления, заявили швейцарские ученые.

Согласно исследованию специалистов Женевского университета, 33% заразившихся продолжают испытывать вышеперечисленные признаки коронавируса на протяжении шести и более недель после постановки диагноза. Учёные отмечают, что несмотря на постоянное изучение заболевания, многие аспекты COVID-19 все еще остаются загадкой — в частности, те, что определяют развитие инфекции и долгосрочные последствия.

Чаще всего люди, перенесшие коронавирус, еще долго страдают от утомляемости (14%), потери обоняния или вкуса (12%), одышки (9%), кашля (6%) или головных болей (3%). При этом дать ответ, когда пациенты смогут вернуться к нормальному самочувствию, сейчас не представляется возможным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Росси скончался первый пациент, зараженный двумя штаммами COVID-19.

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COVID-19 симптомы


 

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