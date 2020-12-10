В Беларуссии запретили выезд из страны из-за коронавируса

Власти Республики Беларусь приняли решение ограничить выезд из страны для граждан страны и иностранцев, которые имеют вид на постоянное или временное проживание.

Данная информация появилась в четверг, 10 декабря, на национальном интернет-портале страны со ссылкой на совет министров.

«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», – говорится в постановлении.

Отмечается, что ограничения начнут действовать спустя 10 дней после принятия документа. Жителям страны будет запрещено пересечение границы на автомобильных пропусках, пунктах упрощенного пропуска, в речных портах и железнодорожных вокзалах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 1 ноября Беларусь закрывает границы для иностранцев.