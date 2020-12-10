В Петербурге на карантине остаются 1937 человек

На карантине находится 1937 человек. Фото: pixabay.com

На карантине находится 1937 человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 44588 человек.

На карантине находится 1937 человек. Из них 50 – в обсерваторе, 371 — на самоизоляции, 1516 человек – контактные, сообщили утром 6 декабря в администрации Петербурга.

Обработано 1973 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1095 петербургских волонтеров.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 541 199 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 44 718 летальных исходов, при этом выздоровело 2 007 792 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с каждым днем количество заболевших растет. Эпидемиологическая обстановка остается неблагополучной. В США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом.