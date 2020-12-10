Путин заявил о высокой степени готовности России к онлайн-образованию

Путин заявил о высокой степени готовности России к онлайн-образованию
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Россия 24

Россия справилась с переходом на дистанционное обучение лучше, чем ожидали власти. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

По его словам, страна оказалась более подготовленной к необходимости перейти на дистанционное обучение школьников и студентов из-за сложной эпидемиологической ситуации, чем многие другие страны.

Как сообщили «РИА Новости», президент отметил, что у правительства разработан «план действий», нацеленный на оптимизацию удаленных процессов как в сфере образования, так и по другим направлениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как в Смольном обсуждали «дистанционку» для школ в период пандемии коронавируса.

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