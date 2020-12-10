Во Франции ввели комендантский час

Во Франции ввели комендантский час
Во Франции вводят жесткий комендантский час. Фото: pixabay

Раньше на территории страны действовал карантин.

Во Франции решили отменить карантин и вместо него ввести комендантский час с 15 декабря. Об этом рассказал премьер-министр страны Жан Кастекс, пишет РИА Новости.

Теперь гражданам нельзя будет выходить на улицу в период с 20.00 до 06.00. Кастекс отметил, что вторая волна пандемии коронавируса во Франции не закончилась. В связи с этим нужно соблюдать различные меры предосторожности, позволяющие не допустить распространения инфекции.

«Мы находимся на плато, количество новых заражений больше не уменьшается и даже несколько увеличивается в последние дни, поэтому партия далеко не выиграна»,

— подчеркнул глава правительства.

Отмечается, что на Новый год комендантский час действителен не будет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге смертность за ноябрь побила рекорд десятилетия.

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