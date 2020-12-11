В Петербурге тесты на коронавирус сдали 44 511 человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на коронавирусную инфекцию нового типа. За минувшие сутки медики успели проверить 44 511 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 11 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под наблюдением специалистов находится 1 966 петербуржцев. Из них 54 помещены в обсерватор, 378 — на самоизоляции, 1 534 — контактные.

Также за указанный период было обработано 1 993 вызова, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертность у пациентов, подхвативших коронавирусную инфекцию, в октябре выросла более, чем в два раза. За месяц скончался 22 571 человек.