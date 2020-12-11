В Петербурге тесты на коронавирус сдали 44 511 человек

В Петербурге тесты на коронавирус сдали 44 511 человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на коронавирусную инфекцию нового типа. За минувшие сутки медики успели проверить 44 511 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 11 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под наблюдением специалистов находится 1 966 петербуржцев. Из них 54 помещены в обсерватор, 378 — на самоизоляции, 1 534 — контактные.

Также за указанный период было обработано 1 993 вызова, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертность у пациентов, подхвативших коронавирусную инфекцию, в октябре выросла более, чем в два раза. За месяц скончался 22 571 человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб пандемия коронавируса тесты на коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Через Пулково незаконно пытались провезти более 14 миллионов рублей
На Маршала Захарова произошло сразу два ДТП
В России за сутки выявили 28 585 новых случаев Covid-19
В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 779 человек
В Кудрово задержали агрессивного мужчину, избившего прохожего железной трубой
В Петербурге задержан житель Хабаровска, подозреваемый в краже банковской карты
Возбуждено уголовное дело после смертельного наезда на пешехода на Двинской улице
Рецидивистка вынесла из квартиры пенсионерки 220 тысяч и паспорт, ...