Вирусолог назвал способы победы над коронавирусом

Вирусолог подчеркнул, что ряд лекарств, которые сейчас выпускаются, «не стопроцентные». Фото: комитет по здравоохранению

Вирусолог подчеркнул, что ряд лекарств, которые сейчас выпускаются, «не стопроцентные». Фото: комитет по здравоохранению

Чтобы победить коронавирус, необходимо понять природу устойчивости к инфекции. Такое заявление сделал ведущий научный сотрудник ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов.

По его словам, многие люди демонстрируют устойчивость к возбудителю новой болезни, однако ученые пока не пришли к пониманию причин такого явления.

Вирусолог рассказал радио Sputnik, что еще один способ победить инфекцию заключается в создании новых препаратов, направленных конкретно на борьбу с Covid-19. Так как на сегодняшний день ряд лекарств довольно тяжелые в применении.

Напомним, регионы России заявили о своей готовности к проведению массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Мероприятия в субъектах начнутся до конца недели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росстат заявил о рекордном числе жертв Covid-19 в октябре. . За месяц скончался 22 571 человек.