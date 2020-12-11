В Кронштадте неизвестные обманули пенсионерку на один млн рублей путем замены купюр

В Кронштадтском районе злоумышленники смогли завладеть деньгами пенсионерки путем обмана. Неизвестные представились продавцами массажеров и сотрудниками пенсионного фонда.

Как стало известно gazeta.spb.ru, информация о произошедшем поступила в полицию 10 декабря через номер 112. Жительница одного из домов по улице Аммермана заявила о том, что неизвестные украли у нее один млн рублей.

По версии следствия, неизвестные представились сотрудниками пенсионного фонда, а также продавцами массажеров. Пенсионерке было предложено произвести замен купюр на бумажные средства нового образца.

В итоге, завладев деньгами злоумышленники скрылись с места происшествия. Сумма ущерба составила один млн рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Полиция ищет подозреваемых.

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