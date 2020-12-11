Коммунальщики в Кронштадте выплатят женщине 452 тыс. рублей за залив квартиры

Коммунальщики в Кронштадте выплатят женщине 452 тыс. рублей за залив квартиры
Приставы решили вопрос в пользу место жительницы. Фото: ГУФССП России по Санкт-Петербургу

В Кронштадте судебные приставы помогли женщине получить компенсацию за залив квартиры. Коммунальная служба выплатит почти полмиллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, суд вынес решение для коммунальной службы. Компания была обязана выплатить средства за аварию, которая повредила местной жительнице ремонт и личные вещи. В итоге, сумма выплаты составила 452 тыс. рублей.

«Судебные приставы уведомили организацию-должника о возбужденном исполнительном производстве. Не дождавшись добровольного исполнения решения суда, представители власти списали нужную сумму с расчетного счета коммунальной службы. Денежные средства были перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в отношении коммунальной службы возбуждено 22 исполнительных производства. Компания обязана выплатить более 4,8 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция задержала 26 иностранцев после рейда на рынке на Садовой улице.

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