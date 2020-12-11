В России за сутки выявили 28 585 новых случаев Covid-19

За сутки умерли 613 человек – это новый максимум с начала пандемии. Фото: pixabay

За сутки умерли 613 человек – это новый максимум с начала пандемии. Фото: pixabay

Количество заболевших в России коронавирусной инфекцией увеличилось на 28 585 человек за прошедшие сутки.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на пятницу, 11 декабря, в России за весь период пандемии зарегистрировано 2 млн 597 тыс. 711 заболевших коронавирусом.

При этом выздороветь смогли уже 2 млн 59 тыс. 840 пациентов. За прошедшие сутки данное число увеличилось на 26 тыс. 171.

Печальная же статистика также набирает обороты. За весь период пандемии от вируса скончались 45 тыс. 893 пациента. За минувшие 24 часа болезнь закончилась летальным исходом для 613 человек. Днем ранее – для 562 заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врачи предостерегли россиян от ношения масок в мороз.

Защитная маска на улице нужна только там, где есть большое скопление людей. В остальных случаях надевать средство защиты не стоит, поскольку оно сразу же намокнет и охладится.