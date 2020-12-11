В Петербурге введут более 3 млн квадратных метров жилья в 2021 году

В Петербурге введут более 3 млн квадратных метров жилья в 2021 году
Согласно документу, Санкт-Петербург обязуется ежегодно вводить около 3 млн кв.м жилья. Фото: gov.spb.ru

Власти Северной столицы подписали с министерством строительства РФ соглашение об объемах ввода жилья до 2030 года.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко в пятницу, 10 декабря, власти города смогли убедить федеральное правительство на ввод жилья в 3,2 млн квадратных метров в год. Данное количество станет «золотой» серединой. Стратегия планирования продумана до 2035 года.

Таким образом, в 2020 году введут в эксплуатацию 3 млн 212 тыс. «квадратов», а в следующем году – 3 млн 191 тыс. В целом. программа расписана до 2030 года.

«Это именно те объемы, к которым мы стремились. Мы стараемся не перегревать рынок, потому что это очень сильно бьет по экономике города. Большой ввод жилья приводит к лавинообразной необходимости наращивать строительство головных инженерных сооружений инженерной и транспортной инфраструктуры», – заявил Николай Линченко.

Отметим, что изначально проект «Жилье и городская среда» предусматривал введение в городе ежегодно около 5,5 млн квадратных метров. Однако в Смольном смогли объяснить федеральным властям, что данное число слишком большое для Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Минстрое заявили о подорожании жилья в 2021 году.

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