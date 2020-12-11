В Кремле заявили, что в России не планируют вводить локдаун

В Кремле заявили, что в России не планируют вводить локдаун
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют вводить в стране новый локдаун.

Песков отметил, что рост смертности в России на фоне пандемии совпадает с общемировой тенденцией, сообщает ТАСС.

— Действительно, ковид добавил смертности, к общему великому сожалению, — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что похожая ситуация из-за коронавируса сейчас происходит во многих странах.

По последним данным, в России зафиксировано 2 597 711 случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 45 893 летальных исхода, а полностью выздоровело 2 059 840 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что самые опасные распространители Covid-19 в России — это те носители инфекции, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми долгое время.

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