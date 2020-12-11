Комздрав Петербурга: Эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной

В Комитет по здравоохранению Петербурга заявили, что эпидемиологическая ситуация в городе остается достаточно напряженной.

За прошедшую неделю было госпитализировано 5661 больных с коронавирусом или подозрением на него, что на 3,6% больше по сравнению с предыдущей неделей. На минувшей неделе четыре дня подряд фиксировались антирекорды по числу госпитализаций.

«За 8 декабря в больницы поступили 933 пациента, что является абсолютным историческим максимумом за две волны пандемии», — сообщили в пресс-службе комитета.

На сегодня в Петербурге развернута 11151 свободная койка под COVID-19 и пневмонии, свободны 7,5% коек. До конца года планируется развернуть еще 1977 коек.

По последним данным, в Петербурге зафиксировано 3779 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе выявлено 166942 случая заражения COVID-19. Скончались 6178 человек. Выздоровело 94188 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 44511 человек. На карантине находится 1966 человек. Из них 54 — в обсерваторе, 1534 — контактные, 378 — на самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России в гражданский оборот была запущена вакцина от коронавируса «Эпиваккорона», разработанная центром «Вектор». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова