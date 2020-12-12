Учёные рассказали, кто чаще всего попадает в реанимацию с коронавирусом

Мужчины с коронавирусной инфекцией чаще женщин попадают в отделение интенсивной терапии, а также имеют повышенный риск смерти от COVID-19.

К такому выводу пришли ученые, изучив данные о болезни из 46 стран с 1 января по 1 июня текущего года, сообщает Nature Communications.

Выяснилось, что риск заражения коронавирусом был одинаковым, но в реанимации чаще оказывались мужчины, также на 35 процентов выше риск смерти.

Это объясняется тем, что организм женщины по естественным причинам сильнее противостоит инфекциям. В частности, они вырабатывают больше белков интерферона типа I, которые ограничивают аномальный иммунный ответ, известный как цитокиновый шторм.

По последним данным, в мире зарегистрировано 70 115 461 случай заражения коронавирусом, полностью выздоровело 45 282 772 пациента, число смертельных исходов достигло 1 591 622.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что исландские ученые обнаружили еще один симптом коронавирусной инфекции, который наблюдался более чем у половины заболевших пациентов в Исландии. У 55% исландских пациентов, которые болели коронавирусом в период с марта по апрель этого гоа, наблюдалась миалгия.