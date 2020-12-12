В Петербурге на карантине остаются 2591 человек

В Петербурге на карантине остаются 2591 человек
Болезнь бушует в городе. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 39681 человека.

На карантине находится 2591 человек. Из них 53 – в обсерваторе, 749 — на самоизоляции, 1789 человек – контактные, сообщили утром 12 декабря в администрации Петербурга.

Обработано 1893 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1102 петербургских волонтеров.

С начала пандемии в России выявлено 2 597 711 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 45 893 летальных исхода, выздоровело 2 059 840 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с каждым днем количество заболевших растет. Эпидемиологическая обстановка остается неблагополучной. В США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
карантин коронавирус самоизоляция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Злоумышленник распылил газовый баллончик в лицо петербуржцу и ограбил его
Коронавирус в Петербурге убил 79 пациентов: город первый по суточной ...
Названы лекарства, которые помогут облегчить симптомы коронавируса
В Большой Ижоре сбили пенсионерку: на месте скорая
В Петербурге за сутки выявлено 3776 новых случаев коронавируса
Под Гатчиной насмерть сбили велосипедистку
У петербуржца угнали Lexus за 5 млн рублей
В ДТП на Белоостровском погибли два человека