В Петербурге на карантине остаются 2591 человек

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 39681 человека.

На карантине находится 2591 человек. Из них 53 – в обсерваторе, 749 — на самоизоляции, 1789 человек – контактные, сообщили утром 12 декабря в администрации Петербурга.

Обработано 1893 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1102 петербургских волонтеров.

С начала пандемии в России выявлено 2 597 711 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 45 893 летальных исхода, выздоровело 2 059 840 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с каждым днем количество заболевших растет. Эпидемиологическая обстановка остается неблагополучной. В США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом.