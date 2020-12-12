В Москве от Covid-19 за сутки умерли 72 пациента

Коронавирусная инфекция ежедневно забирает жизни жителей столицы России. За прошедшие сутки в Москве количество летальных исходов составило 72.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на субботу, 12 декабря, в Москве за весь период пандемии количество летальных случаев достигло 9 тыс. 870 человек.

Напомним, что в России за прошедшие 24 часа было зафиксировано 28 тыс. 137 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. Вылечится смогли за сутки 26 тыс. 118 человек. Лидерами по суточному приросту остаются Москва, Петербург и Московская область.

За весь период пандемии в России коронавирусом заразились 2 млн 625 тыс. 848 человек. Зафиксировано 46 тыс. 453 смерти от инфекции

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что вакцина «Спутник V» сможет защищать от коронавируса в течение двух лет.