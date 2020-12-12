Зубная паста может уничтожить Covid-19 за две минуты

Американские ученые выявили способ, позволяющий быстро уничтожить коронавирус. Для этого нужна зубная паста с содержанием цинка и олова.

Данные своего исследования специалисты опубликовали в British Dental Journal. Отмечается, что по словам ученых зубная паста с данными элементами способна уничтожать элементы вируса в 99,9% всего за 2 минуты.

Кроме этого, высокую эффективность против нового вируса также показали и другие средства личной гигиены. Например, ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния способен нейтрализовать инфекцию еще быстрее. Данное средство гигиены убивает вирус за 30 секунд.

В итоге, ученые пришли к выводу, что данные средства гигиены могут помочь человечеству снизить темп распространения коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 656 тыс. случаев коронавируса зафиксировано в мире за сутки.