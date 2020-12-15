За парковку на Рубинштейна за неделю заплатили 1,7 тыс. водителей – нарушители переехали на соседние улицы

В Петербурге за платную парковку на улице Рубинштейна заплатили 1704 автомобилиста. По словам местных жителей, нарушители заполняют улицу вечером, а днем искать их можно на соседних улицах, где, как утверждается, ситуация с парковкой только усугубилась.

По данным Смольного, в течение недели платной парковкой воспользовались более 1,7 тыс. автомобилистов. С открытия парковочной зоны на улице Рубинштейна работали волонтеры, которые разъясняли водителям правила пользования парковкой и рассказывали о способах оплаты.

При этом в период с 7 по 10 декабря, по предварительным данным, на этой улице зафиксировано порядка 400 нарушений.

Сами жители улицы Рубинштейна отмечают, что нарушители на улице появляются после 20:00, когда зона платной парковки перестает работать. Кроме того, по их словам, ситуация с парковкой на соседних улицах, как они и предсказывали, только усугубилась.

«На Рубинштейна стало красиво, зато на ближайших улицах выставка транспорта. Вряд ли жители Графского довольны конкуренцией парковочных мест. А Фонтанка, вообще…», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» жители улицы Рубинштейна, они ждут, что в ближайшем будущем ситуация только усугубится.

«Нужно было в радиусе 1 км от Рубинштейна делать полностью платный паркинг. Люди, живущие на Графском и Щербакова переулках попали в капкан», — заметила в социальной сети петербурженка.

Зона платной парковки на улице Рубинштейна работает с 7 декабря. Там организовали 104 места, 11 из которых предназначены для транспортных средств инвалидов. Для легковых автомобилей парковка обходится в 60 рублей в час. Собственники квартир могут оформить льготное парковочное разрешение.