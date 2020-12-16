Байдену посоветовали не относиться к России с пренебрежением

Байдену посоветовали не относиться к России с пренебрежением
Экс-помощница уверена, что с Россией придется сотрудничать. Фото: pixabay

Отмечается, что придется сдерживать амбиции Кремля, но сотрудничать для решения международных проблем.

Экс-помощница Дональда Трампа Фиона Хилл рассказала, каким образом лучше действовать при выстраивании отношений между США и Россией. Она заявила, что избранному президенту Америки Джозефу Байдену лучше не относиться к Кремлю с пренебрежением, как это делал Барак Обама. Об этом пишет The New York Times.

Хилл убеждена, что нельзя игнорировать Россию, так как со страной придется решать международные проблемы. Она добавила, что США придется сдерживать амбиции Кремля.

Напоминаем, что Байден выразил желание, чтобы ключевые посты в его новой администрации занимали бывшие помощники Обамы. В

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. По их итогам Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков, а Дональд Трамп – 232. Для победы было необходимо – 270.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поздравил Байдена с победой на выборах в США.

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Джо Байден кремль США


 

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