Генетики обнаружили новую мутацию коронавируса в ЮАР

Новый тип коронавирусной инфекции был обнаружен в Южно-Африканской Республике. Данная мутация быстро распространилась во время второй волны пандемии.

Об этом сообщили в пятницу, 18 декабря, в министерстве здравоохранения ЮАР. Речь идет о том, что найденная разновидность 501.V2 распространяется быстрее, чем другие мутации, исследованные ранее. Кроме этого, данный тип чаще приводит к тяжелому течению болезни.

Подобный новый вирус появился не только в ЮАР. Также об этом заявили и ученые из других стран, – например, Великобритании и Австралии.

Однако министр здравоохранения африканского государства Звели Мхизе уверяет, что на данный момент причин для беспокойства нет. По словам специалист, стоит придерживаться привычных ограничительных мер, – носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

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